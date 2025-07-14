⚡️ Итоги дня: биткойн снова установил исторический максимум, игру Roblox предложили заблокировать, а туристы устроили массовую драку в очереди на канатную дорогу

Объем госзакупок новых и подержанных легковых автомобилей и LCV российской сборки снизился в I полугодии 2025 года на 15% в денежном выражении, до 20,7 млрд рублей. При этом количество тендеров сократилось лишь на 1%.

Биткойн установил новый исторический максимум, превысив $122 тыс. Аналитики объясняют подорожание биткойна в том числе инициативами президента США Дональда Трампа по развитию крипторынка.

Рост импорта автомобилей из Японии в Приморский край в первом полугодии 2025 году составил около 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Российские покупатели недвижимости начали проявлять интерес к Занзибару (Танзания), Маврикию и Сейшелам. Среди россиян спрос на эти направления вырос в два раза по сравнению с предыдущими годами. Недвижимость рассматривают для долгосрочного проживания с возможностью налоговой оптимизации.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предлагает заблокировать игровую онлайн-платформу Roblox. Основная претензия заключается в том, что игра показывает, как осуществить подрыв ядерного реактора.

Прокуратура Москвы изъяла львов, которых незаконно использовали для фотосессий. Услугу оказывали в частном жилом доме. Требования безопасности участников мероприятий там были нарушены. Владельцы также не обеспечивали условия содержания диких животных.

Перевозки пассажиров по речным туристским маршрутам выросли на 5,9%. Более 153 тыс. пассажиров перевезли водным транспортом по речным туристским маршрутам за первое полугодие 2025 года.

Wildberries завершила реконструкцию логистического центра в Шушарах, где 13 января 2024 года произошел пожар.

Совет директоров «Яндекса» одобрил новую раздачу акций сотрудникам на 15 млрд рублей. Это часть долгосрочной мотивационной программы, которую «Яндекс» утвердил в 2024 году.