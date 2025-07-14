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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: биткойн снова установил исторический максимум, игру Roblox предложили заблокировать, а туристы устроили массовую драку в очереди на канатную дорогу

Подготовили обзор главных событий дня — 14 июля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Объем госзакупок новых и подержанных легковых автомобилей и LCV российской сборки снизился в I полугодии 2025 года на 15% в денежном выражении, до 20,7 млрд рублей. При этом количество тендеров сократилось лишь на 1%. 

  • Биткойн установил новый исторический максимум, превысив $122 тыс. Аналитики объясняют подорожание биткойна в том числе инициативами президента США Дональда Трампа по развитию крипторынка.

  • Рост импорта автомобилей из Японии в Приморский край в первом полугодии 2025 году составил около 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. 

  • Российские покупатели недвижимости начали проявлять интерес к Занзибару (Танзания), Маврикию и Сейшелам. Среди россиян спрос на эти направления вырос в два раза по сравнению с предыдущими годами. Недвижимость рассматривают для долгосрочного проживания с возможностью налоговой оптимизации.

  • Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предлагает заблокировать игровую онлайн-платформу Roblox. Основная претензия заключается в том, что игра показывает, как осуществить подрыв ядерного реактора.

  • Прокуратура Москвы изъяла львов, которых незаконно использовали для фотосессий. Услугу оказывали в частном жилом доме. Требования безопасности участников мероприятий там были нарушены. Владельцы также не обеспечивали условия содержания диких животных.

  • Перевозки пассажиров по речным туристским маршрутам выросли на 5,9%. Более 153 тыс. пассажиров перевезли водным транспортом по речным туристским маршрутам за первое полугодие 2025 года.

  • Wildberries завершила реконструкцию логистического центра в Шушарах, где 13 января 2024 года произошел пожар.

  • Совет директоров «Яндекса» одобрил новую раздачу акций сотрудникам на 15 млрд рублей. Это часть долгосрочной мотивационной программы, которую «Яндекс» утвердил в 2024 году.

  • В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка, ее нанесли на улице Чагинская в ЮВАО. Ее лучше видно в темноте и зимой, что снизит риск лобовых столкновений.

В Москве нанесли первую желтую разделительную разметку, ее лучше видно зимой и в темноте. Источник: ЦОДД.

  • Медвузы резко повышают стоимость обучения на фоне дефицита врачей. В Сеченовском университете стоимость шести лет обучения для зачисленных по направлению «Стоматология» выросла с 4,8 млн до 5,9 млн рублей (на 23%), «Педиатрия» — с 3,9 млн до 5,3 млн рублей (на 35%).

  • В горах Сочи туристы устроили массовую драку в очереди на канатную дорогу. В тот день организаторы продавали прогулочные билеты по 100 рублей, которые обычно стоят около 3 тыс.

  • Финал клубного чемпионата мира 2025 года закончился скандалом. «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0 и неожиданно забрал трофей. Представители клубов не пожимали друг другу руки, а устроили массовую потасовку.

  • В Благовещенске с 14 июля 2025 года ввели полный запрет на средства индивидуальной мобильности. Теперь по городу нельзя кататься на электросамокатах.

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