⚡️ Итоги дня: биткойн снова установил исторический максимум, игру Roblox предложили заблокировать, а туристы устроили массовую драку в очереди на канатную дорогу
Объем госзакупок новых и подержанных легковых автомобилей и LCV российской сборки снизился в I полугодии 2025 года на 15% в денежном выражении, до 20,7 млрд рублей. При этом количество тендеров сократилось лишь на 1%.
Биткойн установил новый исторический максимум, превысив $122 тыс. Аналитики объясняют подорожание биткойна в том числе инициативами президента США Дональда Трампа по развитию крипторынка.
Рост импорта автомобилей из Японии в Приморский край в первом полугодии 2025 году составил около 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Российские покупатели недвижимости начали проявлять интерес к Занзибару (Танзания), Маврикию и Сейшелам. Среди россиян спрос на эти направления вырос в два раза по сравнению с предыдущими годами. Недвижимость рассматривают для долгосрочного проживания с возможностью налоговой оптимизации.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предлагает заблокировать игровую онлайн-платформу Roblox. Основная претензия заключается в том, что игра показывает, как осуществить подрыв ядерного реактора.
Прокуратура Москвы изъяла львов, которых незаконно использовали для фотосессий. Услугу оказывали в частном жилом доме. Требования безопасности участников мероприятий там были нарушены. Владельцы также не обеспечивали условия содержания диких животных.
Перевозки пассажиров по речным туристским маршрутам выросли на 5,9%. Более 153 тыс. пассажиров перевезли водным транспортом по речным туристским маршрутам за первое полугодие 2025 года.
Wildberries завершила реконструкцию логистического центра в Шушарах, где 13 января 2024 года произошел пожар.
Совет директоров «Яндекса» одобрил новую раздачу акций сотрудникам на 15 млрд рублей. Это часть долгосрочной мотивационной программы, которую «Яндекс» утвердил в 2024 году.
В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка, ее нанесли на улице Чагинская в ЮВАО. Ее лучше видно в темноте и зимой, что снизит риск лобовых столкновений.
Медвузы резко повышают стоимость обучения на фоне дефицита врачей. В Сеченовском университете стоимость шести лет обучения для зачисленных по направлению «Стоматология» выросла с 4,8 млн до 5,9 млн рублей (на 23%), «Педиатрия» — с 3,9 млн до 5,3 млн рублей (на 35%).
В горах Сочи туристы устроили массовую драку в очереди на канатную дорогу. В тот день организаторы продавали прогулочные билеты по 100 рублей, которые обычно стоят около 3 тыс.
Финал клубного чемпионата мира 2025 года закончился скандалом. «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0 и неожиданно забрал трофей. Представители клубов не пожимали друг другу руки, а устроили массовую потасовку.
В Благовещенске с 14 июля 2025 года ввели полный запрет на средства индивидуальной мобильности. Теперь по городу нельзя кататься на электросамокатах.
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