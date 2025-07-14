Депутаты предлагают запретить МФО выдавать займы в электронной форме

На выдачу микрозаймов в электронной форме хотят установить прямой запрет. При его нарушении МФО не сможет требовать возврата денег.

14 июля 2025 в Госдуму внесли законопроект, разработанный депутатами от ЛДПР и сенаторами. МФО предлагается запретить заключать договоры займа в электронной форме.

«Предлагается установить прямой запрет на заключение договоров микрозайма в электронной форме, в том числе с использованием простой электронной подписи или усиленной электронной подписи», — говорится в пояснительной записке.

Также инициатива предполагает, что при нарушении такого запрета у МФО не будет права требовать исполнения обязательств по такому договору.

Такие правила направлены на обеспечение надлежащей идентификации личности заемщика, укрепление доверия к финансовому рынку и снижение уровня спонтанного или неосознанного заимствования, пишут авторы инициативы.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.