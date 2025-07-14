ФНС уточнит правила заполнения документов для регистрации

Изменения могут внести в заявления об изменениях в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Их нужно будет подавать при обновлении ОКВЭД заявительного типа.

ФНС разработала проект приказа, который уточняет требования к оформлению документов для регистрации. Ведомство уточняет, что изменения сделают порядок их заполнения более понятным для заявителей.

В частности, поменяют правила оформления заявлений об изменениях в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. ФНС предлагает указать, что эти заявления подают при обновлении основных или дополнительных кодов ОКВЭД заявительного типа.

Предусмотрено, что изменения начнут применяться не ранее 1 сентября 2025 года. С этой даты начнут действовать два вида кодов ОКВЭД: заявительные и отчетные (закон от 28.12.2024 № 529-ФЗ).

С помощью заявительных страхователи смогут уточнить основной код ОКВЭД до того, как в реестр внесут код отчетного типа. Уточнять код основного вида деятельности нужно, чтобы СФР установил правильный тариф взносов на травматизм.