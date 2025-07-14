ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламы о снятии наличных
В рекламном ролике банка была привлекательная информация о бесплатном снятии денег, а подробности мелькнули в сноске мелким шрифтом.
ФАС оштрафовала Т-банк за распространение ненадлежащей видеорекламы, которая могла вводить в заблуждение потребителей, сообщила антимонопольная служба.
По данным ФАС, телереклама банка содержала привлекательную информацию о бесплатном снятии наличных с карты. А остальные условия финансовой услуги транслировались в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.
Ведомство возбудило дело о нарушении рекламного законодательства, признало рекламу организации ненадлежащей, предписало прекратить ее распространение и оштрафовало банк, уточнили в ведомстве.
Комментарии1
зачем их снимать напрямую, перевел сбп на любую карту и снял