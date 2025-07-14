Минюст хочет, чтобы интересы россиян в суде представляли только адвокаты

С 1 января 2027 года Минюст собирается запретить участвовать в гражданских и арбитражных судебных процессах тем, кто не имеет статус адвоката.

Новый законопроект от Минюста собирается установить «адвокатскую монополию» на представительство интересов россиян в судах. Суть изменений в том, что в судебных заседаниях смогут участвовать только адвокаты, которые сдали соответствующий экзамен.

Исключение сделают для штатных сотрудников компаний, если фирма — сторона дела, а также для близких родственников (но только, если дело рассматривается в суде первой инстанции). В остальных случаях участие представителя без статуса адвоката будет возможно только с разрешения суда и в исключительных обстоятельствах. Например, когда в конкретной местности нельзя найти адвоката. Об этом пишут «Ведомости».

«Останется ограниченное число допущенных к работе специалистов. Это может не улучшить качество, а лишь повысить цены», — сказал юрист Иван Брикульский.

Специалисты по праву считают, что изменения направлены на устранение «неудобных» специалистов. Реформа сведет на нет опыт практикующих юристов и вынесет на первый план формальный статус адвокатов. Из-за этого предложение на рынке сократится, а у адвокатов вырастут издержки: им придется делать взносы в адвокатские палаты, проходить аттестацию.

Переходный период введут до 1 января 2027 года. В это время юристы смогут в упрощенном порядке получить статус адвоката, также для них продлят срок присяги после сдачи экзамена.

Сейчас требование об обязательном статусе адвоката распространяется только на уголовные дела. В гражданском и арбитражном процессе представлять интересы сторон может практически любой человек с доверенностью.

Для уголовного процесса также будет изменение — интересы потерпевших смогут представлять преимущественно адвокаты, но суд может допустить к участию иное лицо с юридическим образованием и опытом.