Исследование показало, кому чаще всего одобряют микрозаймы

В 2025 году кредиты одобряют финансистам, медикам и госслужащим. Год назад в топ-3 были самозанятые и айтишники.

В июне 2025 года микрозаймы чаще всего одобряли финансистам, медикам и госслужащим. Такие результаты показало исследование микрофинансовой компании «Займер».

«Чаще всего одобрение по займам в июне этого года получали финансисты (73,6%), медики (71,3%) и госслужащие (69,6%). Эти же профессии отметились и самыми крупными одобряемыми суммами», — говорится в исследовании.

Финансисты получают лимит по займам «до зарплаты» в 12,1 тыс. рублей, медики — в 11,5 тыс. рублей, госслужащие — в 11,4 тыс. рублей.

Год назад в первой тройке были самозанятые и ИТ-специалисты. Теперь их место которых знали медики и госслужащие,

«Представители интеллектуальных профессий, предполагающих высокую ответственность, традиционно являются лидерами по уровню одобрения и одобряемым суммам. Обычно в силу своих профессиональных навыков они обладают отличной платежной дисциплиной, благодаря чему получают высокую оценку профиля заемщика», — пишут авторы исследования.

В рамках исследования проанализировали более 500 тысяч заявок на займы в июне 2025 и 2024 годов.