Мосбиржа возобновила торги акциями «Южуралзолота»

Стоимость ценных бумаг ПАО «ЮГК» растет после возобновления торгов на Мосбирже.

14 июля 2025 года Московская биржа возобновила торги акциями «Южуралзолота» (ПАО «ЮГК»). Сделки приостанавливали с 4 июля 2025 года из-за иска Генпрокуратуры об изъятии акций у президента компании Константина Струкова.

На фоне разбирательства стоимость акции ЮГК упала почти на треть, до 48 копеек. По данным на 14 июля 13:20 мск ценные бумаги выросли в цене и продавались за 0,53 рублей. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Решение суда о передаче активов в государственную собственность коснулось только долей, которые принадлежат Струкову. Акции частных инвесторов не затронули.

Недавно мы писали, что брокеры сняли ограничения с акций «Южуралзолота».