ЦОК КПП УСН 14.07 Мобильный
🎁 Мастер-класс: прайс и договор. Дадим шаблоны
Инвестиции

Мосбиржа возобновила торги акциями «Южуралзолота»

Стоимость ценных бумаг ПАО «ЮГК» растет после возобновления торгов на Мосбирже.

14 июля 2025 года Московская биржа возобновила торги акциями «Южуралзолота» (ПАО «ЮГК»). Сделки приостанавливали с 4 июля 2025 года из-за иска Генпрокуратуры об изъятии акций у президента компании Константина Струкова.

На фоне разбирательства стоимость акции ЮГК упала почти на треть, до 48 копеек. По данным на 14 июля 13:20 мск ценные бумаги выросли в цене и продавались за 0,53 рублей. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Решение суда о передаче активов в государственную собственность коснулось только долей, которые принадлежат Струкову. Акции частных инвесторов не затронули.

Недавно мы писали, что брокеры сняли ограничения с акций «Южуралзолота».

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяКонференцияПремиум