Выпускники топ-30 вузов хотят на первом рабочем месте получать не менее 79 тыс. рублей

Выпускники МГИМО, МФТИ и МИФИ рассчитывают на стартовую зарплату от 90 тыс.

Выпускники топ-30 российских вузов рассчитывают на зарплату выше 79 тыс. рублей на первом месте работы. Это почти на 10 тыс. рублей больше, чем ожидали выпускники в 2024 году, говорится в результатах исследования компании Changellenge.

«В среднем по топ-30 вузам студенты от первого постоянного места работы ожидают зарплату в 79 611 рублей — на 16% выше, чем в прошлом году (68 707 руб. в 2024)», — пишут исследователи.

Самые высокие зарплатные ожидания отмечены у выпускников МГИМО, МФТИ и МИФИ: эти студенты рассчитывают на зарплату не менее 90 тыс. рублей.

«Студенты из вузов с высокой практико-ориентированностью чаще других участвуют в кейс-чемпионатах и посещают карьерные мероприятия на базе университетов (от 20 до 41% опрошенных). При этом 61% студентов, независимо от университета, отмечают, что активно изучают карьерные сайты и подписаны на профессиональные сообщества в социальных сетях», — говорится в результатах исследования.

В зависимости от направления обучения, студенты по-разному оценивают слабые стороны образовательного процесса. Например, студенты IT-направлений говорят об оторванности от реальных требований работодателей. Выпускники технических специальностей жалуются на устаревшие программы и слабую подготовку к работе на производстве.