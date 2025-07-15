ФНС объяснила, нужно ли сдавать нулевой расчет 6-НДФЛ, если зарплата начислялась, но не выплачивалась

Нулевой расчет 6-НДФЛ можно не сдавать, если не было выплат. Однако стоит об этом письменно уведомить налоговую.

Работодатель в первом квартале начислял сотрудникам заработную плату, но не выплачивал ее. Представитель ФНС объяснил, что таком случае нулевой расчет 6-НДФЛ за первый квартал можно не сдавать, поскольку в расчет попадает только выплаченный доход.

«Рекомендуем письменно уведомить налоговую, что в отчетном периоде организация не была налоговым агентом и не будет подавать 6-НДФЛ», — сказано в чате ФНС.

Также налоговики напомнили, что датой получения дохода в виде заработной платы признают день выплаты, поэтому до момента самой выплаты у физлица не возникает дохода.

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