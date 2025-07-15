Минэкономразвития запустил эксперимент по использованию беспилотных аэрокурьеров

Беспилотники смогут доставлять заказы в постаматы в течение 30 минут. Это снизит нагрузку на пешеходные маршруты.

В Нижегородской области экспериментальный правовой режим позволил применять беспилотники в качестве аэрокурьеров.

Новая технология позволит доставлять заказы до постаматов в течение 30 минут. Покупатель сможет получить товар, если наберем шестизначный код на панели выдачи.

К решению использовать воздушное пространство для доставки товаров Минэкономразвития пришел из-за того, что пешеходные маршруты слишком перегружены курьерами.

«Считаем начало апробации технологий по доставке, которые используют воздушное пространство, одним из наиболее оптимальных решений», — сказал директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.

В эксперименте по применению беспилотников для воздушных перевозок участвуют 27 компаний. Его запустили с ноября 2024 года, испытания проводят на территории Нижегородской области и на аэродроме Кстово-Восточный.