Минфин рассказал, как отличить настоящего инвестконсультанта от мошенника

У лжеброкера нет лицензии, он гарантирует прибыль и давит на клиента.

Начальник отдела Департамента финансовой политики Минфина Евгения Сидорчук рассказала, как отличить консультанта по инвестициям от мошенника.

Сидорчук назвала шесть признаков мошенника:

нет лицензии Банка России, это можно проверить на сайте регулятора; гарантирует высокую фиксированную доходность по финансовым продуктам; использует психологическое давление — звонит, пишет, настаивает на немедленном вложении денег; проблемы с выводом средств. Если условия брокерского обслуживания не прозрачны, не стоит перечислять деньги; требуют перевода средств на карту физлица; скрыты контакты, нет реального офиса.

Вложение средств в фондовый рынок не гарантирует высокий доход на коротком промежутке времени, уточнила представитель Минфина.

Кроме того, нужно помнить, что иностранные брокеры не имеют права предоставлять финансовые услуги напрямую гражданам на территории России.