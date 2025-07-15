Минфин хочет пересмотреть ограничения по раскрытию информации компаниями

Инвесторам нужны данные, которые позволят им принимать решения о вложении средств, но их получить сложно в ситуации, когда информация сокрыта из-за риска компаний попасть под санкции. Минфин собирается соблюсти баланс интересов.

Минфин опубликовал проект поправок к постановлению правительства о закрытой корпоративной информации. Это позволяет скрывать часть данных эмитентам, которым угрожаю иностранные санкции. Однако таких юрлиц становится все больше, поэтому министерство хочет ограничить распространение «контрсанционной вуали».

У профильных министерств могут появиться обязанности участвовать в предоставлении компаниям права не публиковать некоторую информацию о себе в ЕГРЮЛ и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО). Об этом пишет «Коммерсант».

Если раньше предприятия обращались в Минфин, то запрос будет нужно направить еще и в федеральный орган исполнительной власти. Это нужно для того, чтобы ведомство, которое отвечает за регулирование конкретной сферы деятельности, могло оценить, действительно ли есть смысл скрывать информацию, станет ли она поводом для расширения санкций. Если не будет оснований для сокрытия информации, то Минфин возобновит доступ к ней.

Процедура сокрытия корпоративной информации будет выглядеть следующим образом:

Компания обращается в федеральный орган исполнительной власти, который выносит свое мнение о необходимости закрыть информацию.

Затем эти данные в течение 20 дней передают в Минфин, которое делает уже на основании того, что по этому поводу думает ответственный федеральный орган.

После документ направят в правительство, а его копию — профильному ведомству.

Если правительство одобрит решение, Минфин в течение трех дней сообщает об этом отраслевому регулятору.

Отказать в закрытии отчетности могут в случае, если Минфин не получил данные от регулятора. Прямые обращения компаний оставят без рассмотрения, но об этом уведомят в течение пяти дней.

Впервые отчетность компаний начали закрывать в 2014 году, в 2017 году правительство составило список компаний, которые могут удалить показатели из общего доступа, а в 2019 году начало действовать постановление правительства от 4 апреля 2019 г. № 400, которое позволяет не раскрывать сведения банкам и компаниям под санкциями.