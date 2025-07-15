По работнику, снятому с воинского учета по возрасту, направлять сведения в военкомат не нужно

Если на работу принимают сотрудника старше возраста пребывания в запасе, отчет в военкомат не отправляют.

По работнику, который снят с воинского учета по возрасту, не нужно отправлять сведения в военкомат.

Например, если на работу принимают мужчину 1973 года рождения, по званию – ефрейтор (группа «солдаты»).

В данном случае он уже снят военкоматом с учета по возрасту в 2023 году, поэтому направлять по нему сведения в военкомат не требуется. Если у такого работника нет отметки о снятии с учета, то можно его направить в военкомат для ее проставления.

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