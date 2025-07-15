Верховный суд: арест имущества не дает ФНС приоритета в банкротстве

В банкротстве ФНС не сможет быть залогодержателем арестованного имущества должника, иначе у другие кредиторы рискуют остаться ни с чем.

ФНС не может получать статус залогового кредитора в банкротстве, если имущество должника уже было арестовано по налоговым требованиям. Такое решение приняла экономколлегия Верховного суда в определении от 06.06.2025 № 306-ЭС24-23083.

Это значит, что ФНС не получит преимущества перед другими кредиторами. Однако служба сможет добиться залога имущества в свою пользу, если это будет закреплено в законе о банкротстве.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за шесть месяцев 2025 года залоговые требования удовлетворили на 21,76%, а незалоговые — только на 8,66%, пишет «Коммерсант».

Верховный суд рассмотрел дело о банкротстве ООО «Производственная фирма "Инзенский деревообрабатывающий завод"», в котором ФНС просила признать свои требования на 109,75 млн рублей обеспеченными залогом. Ранее налоговики арестовали имущество компании. В 2022 году Росреестр зарегистрировал арест недвижимости в пользу ФНС. Налоговики считали, что это позволит им получить преимущество перед другими кредиторами, а суд даст ей права залогодержателя.

Апелляция и кассация поддержали налоговиков, но по жалобе одного из кредиторов — Сбербанка — дело дошло до ВС, где экономколлегия не признала, что требования ФНС обеспечены залогом.

«Допустить приоритет для кредитора только потому, что он успел наложить арест, значит поставить других кредиторов банкрота в заведомо проигрышное положение», — сказала адвокат Case By Case Юлия Михальчук.

Кроме того, арестный залог нарушает принцип равенства кредиторов, а налоговые обязательства не имеют приоритета над гражданско-правовыми. Если бы суд принял сторону ФНС, то это означало бы, что основные активы попадут в залог налоговиков, а другие кредиторы рискуют остаться ни с чем.