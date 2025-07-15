На Госуслугах появился ИИ, который поможет зарегистрировать биометрию онлайн

Искусственный интеллект в приложении «Госуслуги биометрия» подскажет пользователям, как правильно зарегистрировать биометрию онлайн.

В мобильном приложении «Госуслуги биометрия» появился искусственный интеллект, которые поможет пройти онлайн-регистрацию биометрических данных.

ИИ проанализирует видеопоток и даст пользователю подсказки, как улучшить картинку. Например, предупредит о посторонних в кадре, недостаточном освещении, скорректирует положение лица и ракурс для съемки.

Такой ассистент помогает пройти процедуру регистрации на 15-20% быстрее.

«В мобильном приложении "Госуслуги биометрия" можно дистанционно зарегистрировать упрощенную и стандартную биометрию. Сейчас такую регистрацию прошли почти 2 млн человек», — сказали в Центре биометрических технологий (ЦБТ).

Сейчас уже 6 млн человек передали свои биометрические данные в Единую биометрическую систему ЕБС.