Главные отчеты по управленке в одной сводной таблице: шаблон с примером заполнения

Мы обновили курсы по управленческому учету и добавили новые уроки и рабочую таблицу по формированию основных форм управленческого учета: управленческого баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств.

На курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании и автоматизировать работу в 1С. Мы обновили программу и добавили шаблон большой сводной таблицы, где можно одновременно формировать отчет о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс, сравнивать показатели и выявлять ошибки.

Страница точек контроля трех форм, по которой легко контролировать процессы и выявлять расхождения.

Также мы добавили подробный урок о том, как внести все показатели в Excel, настроить отдельно учет трех показателей и собрать их в один готовый аналитический документ.

Зачем бухгалтеру изучать управленческий учет

Бухгалтер, который умеет вести управленческий учет, помогает руководителю анализировать доходы и расходы компании, показывает, как выгоднее распределить бюджет, и дает управленческие решения. С такими навыками легко вырасти от исполнителя до управленца, получить повышение и увеличить свой доход,.

Что даст курс

Вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, работать с таблицами Google и Excel, сможете автоматизировать управленческий учет в 1С, проводить анализ финансовой отчетности — собирать результаты в дашборды, презентовать руководителю аналитику и свои предложения.

Станете незаменимым помощником руководителя и сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 71% за 7 900 рублей вместо 27 000 рублей.

Старт обучения сегодня, 15 июля.

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