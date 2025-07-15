В доверенности для подачи жалобы в налоговую нужно обозначить полномочия представителя

УФНС по Ставропольскому краю указало, как нужно правильно оформлять доверенность для подачи жалоб и апелляций через представителя в электронном виде.

«Важно, чтобы в доверенности, представляемой в налоговый орган, было четко указано, что представитель обладает полными полномочиями для представления интересов налогоплательщика. Это обозначается кодом “99” в соответствии со Справочником “Полномочия представителя налогоплательщика”», — пишет ведомство.

Перед отправкой жалобы УФНС рекомендует заранее проверить актуальность сведений о полномочиях представителя через электронные сервисы ФНС или уже в налоговой.

Если нашли ошибки, нужно заблаговременно представить в налоговую доверенность с кодом «99». Если доверенность не прислали заранее, ее прикладывают непосредственно к жалобе. Это позволит избежать автоматического отказа в приеме документов и обеспечит своевременное рассмотрение жалобы налоговым органом.

Актуальная информация о порядке представления доверенностей есть в приказе ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-26/648@, добавили налоговики.