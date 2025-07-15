Минэкономразвития перезапустил Портал открытых данных

На обновленном Портале открытых данных изменились личные кабинеты пользователей и поставщиков информации, а данные можно получить по интерактивной карте субъектов РФ.

15 июля 2025 года Минэкономразвития запустил обновленный Портал открытых данных. В нем собрана полезная информация для бизнеса, государственного управления и обучения технологий искусственного интеллекта. Портал открытых данных доступен по адресу: https://data.gov.ru/

Основные изменения коснулись дизайна, расширения функционала контроля за ведением паспортов наборов данных, личных кабинетов пользователей и поставщиков информации.

«Поставщики информации доступны в реестре с фильтрами по названию, типу организации, региону и другим параметрам. Наборы данных сопровождаются статистикой просмотров и скачиваний, возможностью фильтрации и выгрузки в машиночитаемых форматах», — сказал директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.

Теперь на интерактивной карте субъектов РФ можно ознакомиться с перечнем легитимных поставщиков данных. Наборы данных визуализируются графическом виде, а статистика анализируется через BI-инструменты.

Сейчас обучается чат-бот на базе искусственного интеллекта. Он поможет получать оперативные ответы о работе и содержании портала.