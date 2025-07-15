Эксперимент с исламским банкингом продлили до сентября 2028 года

Власти считают, что три года для эксперимента с исламским банкингом недостаточно. Проект продлили до 1 сентября 2028 года.

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о продлении эксперимента с исламским банкингом до 1 сентября 2028 года. Это нужно для «донастройки и оценки эффективности» работы системы. Эксперимент уже длится три года.

«За время действия эксперимента бизнес получил новые возможности для привлечения инвестиций без избыточного бюрократического давления, а инвесторы — дополнительные механизмы защиты своих интересов», — сказал член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Документ расширит список сделок с партнерским финансированием: участники эксперимента смогут проводить операции взаимного страхования имущественных интересов, открывать банковские счета физлиц и компаний, переводить деньги по их поручению.

Закон предусматривает разработку стандарта партнерского финансирования, а также правительство получит право устанавливать индикаторы мониторинга проведения эксперимента по исламскому банкингу, а проводить сами наблюдения будет экспертный совет. Последний сможет вносить предложения о дальнейших изменениях в законодательство.

Исламский банкинг основан на принципах шариата, где запрещено ростовщичество. Поэтому организация не будет выдавать кредиты. Вместо этого банк станет инвестором проекта (партнерское финансирование) и будет получать процент от прибыли или же начнет использовать исламские аналоги лизинга.