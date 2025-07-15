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Биржи смогут штрафовать нарушителей и не допускать их к торгам

Госдума приняла закон-2025 о праве организаторов торгов воздействовать на участников и эмитентов в случае нарушения ими правил.

15 июля 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, наделяющий организаторов торгов новыми контрольными функциями. Теперь биржи смогут применять санкции к участникам и эмитентам за нарушения правил или непредоставление документов.

Меры воздействия включают:

  • вынесение предупреждений;

  • наложение штрафов;

  • ограничение или полное прекращение доступа к торгам.

Сейчас закон обязывает биржи контролировать участников, но не дает четких механизмов воздействия на нарушителей.

Новые правила позволят биржам проводить проверки, в том числе на основании обращения ЦБ, требовать от участников торгов и эмитентов нужные документы, объяснения, информацию в письменной или устной форме. Участники торгов обязаны их представлять по требованию организатора торговли в порядке и в сроки, установленные площадкой.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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