Биржи смогут штрафовать нарушителей и не допускать их к торгам

Госдума приняла закон-2025 о праве организаторов торгов воздействовать на участников и эмитентов в случае нарушения ими правил.

15 июля 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, наделяющий организаторов торгов новыми контрольными функциями. Теперь биржи смогут применять санкции к участникам и эмитентам за нарушения правил или непредоставление документов.

Меры воздействия включают:

вынесение предупреждений;

наложение штрафов;

ограничение или полное прекращение доступа к торгам.

Сейчас закон обязывает биржи контролировать участников, но не дает четких механизмов воздействия на нарушителей.

Новые правила позволят биржам проводить проверки, в том числе на основании обращения ЦБ, требовать от участников торгов и эмитентов нужные документы, объяснения, информацию в письменной или устной форме. Участники торгов обязаны их представлять по требованию организатора торговли в порядке и в сроки, установленные площадкой.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.