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ЕСХН

Налоговики рассказали, где в новых регионах самые выгодные условия по ЕСХН

Ставка налога на ЕСХН в Донецкой Народной Республике составляет 0%, в Запорожской области – от 0,5% до 2%.

Налоговая по новым регионам рассказала о применении ЕСХН.

ЕСХН – это специальный налоговый режим, предназначенный для производителей сельскохозяйственной продукции. На него можно перейти добровольно, отправив в налоговую соответствующее уведомление:

  • новый бизнес – в течение 30 календарных дней от даты постановки на учет;

  • действующие компании и ИП – до 31 декабря года, предшествующего году перехода.

Условие перехода на ЕСХН: доля дохода от сельскохозяйственной деятельности по итогам прошлого года должна быть не менее 70%.

Объект налогообложения на ЕСХН – доходы минус расходы.

Налоговая ставка – 6%, но она может быть уменьшена законами субъектов РФ. Так, в новых регионах ставка ЕСХН составляет:

  • 0% — в Донецкой Народной Республике;

  • 0,5 — 2% — в Запорожской области;

  • 2% — в Херсонской области;

  • 6% — в Луганской Народной Республике.  

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