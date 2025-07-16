Налоговики рассказали, где в новых регионах самые выгодные условия по ЕСХН

Ставка налога на ЕСХН в Донецкой Народной Республике составляет 0%, в Запорожской области – от 0,5% до 2%.

Налоговая по новым регионам рассказала о применении ЕСХН.

ЕСХН – это специальный налоговый режим, предназначенный для производителей сельскохозяйственной продукции. На него можно перейти добровольно, отправив в налоговую соответствующее уведомление:

новый бизнес – в течение 30 календарных дней от даты постановки на учет;

действующие компании и ИП – до 31 декабря года, предшествующего году перехода.

Условие перехода на ЕСХН: доля дохода от сельскохозяйственной деятельности по итогам прошлого года должна быть не менее 70%.

Объект налогообложения на ЕСХН – доходы минус расходы.

Налоговая ставка – 6%, но она может быть уменьшена законами субъектов РФ. Так, в новых регионах ставка ЕСХН составляет: