Налоговики рассказали, где в новых регионах самые выгодные условия по ЕСХН
Налоговая по новым регионам рассказала о применении ЕСХН.
ЕСХН – это специальный налоговый режим, предназначенный для производителей сельскохозяйственной продукции. На него можно перейти добровольно, отправив в налоговую соответствующее уведомление:
новый бизнес – в течение 30 календарных дней от даты постановки на учет;
действующие компании и ИП – до 31 декабря года, предшествующего году перехода.
Условие перехода на ЕСХН: доля дохода от сельскохозяйственной деятельности по итогам прошлого года должна быть не менее 70%.
Объект налогообложения на ЕСХН – доходы минус расходы.
Налоговая ставка – 6%, но она может быть уменьшена законами субъектов РФ. Так, в новых регионах ставка ЕСХН составляет:
0% — в Донецкой Народной Республике;
0,5 — 2% — в Запорожской области;
2% — в Херсонской области;
6% — в Луганской Народной Республике.
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