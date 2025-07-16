Работодатели будут участвовать в обучении студентов в колледжах

Госдума приняла закон-2025 об участии работодателей в образовательном процессе. Экзамен для выпускников будет проходить в условиях, приближенных к реальному производству.

15 июля 2025 Госдума приняла закон о повышении эффективности среднего профессионального образования. Вводится новая форама обучения – профессионалитет, при которой в образовательном процессе участвуют работодатели.

Работодатели смогут участвовать в управлении учебным заведением, разработке программ подготовки, включая практические занятия. В колледжах, где применяется форма профессионалитета, создадут управляющие советы из представителей колледжа, ее учредителя и работодателей. Совет будет рассматривать и согласовывать образовательные программы и число бюджетных мест.

Еще одна новация – закрепление демонстрационного экзамена как основной формы государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования. То есть экзамен будет проходить в условиях и на оборудовании, приближенном к конкретному производству.

Работодатели прямо на экзамене оценят навыки и возможности выпускников. Результаты таких экзаменов будут признаваться в системе независимой оценки квалификации.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.