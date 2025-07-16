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Составление бухотчетности

Аудитор поможет разобраться с отчетностью за 2 квартал 2025 года

На бесплатном вебинаре разберем новые требования, типичные ошибки и особенности сдачи отчетности по бухгалтерскому и налоговому учету.

Середина года — время подводить итоги и готовить отчетность за 2 квартал 2025 года. За этот период в законодательстве произошли изменения, которые важно учесть при составлении отчетов.

Бесплатный вебинар «Отчетность за 2 квартал 2025 года: ключевые изменения и рекомендации аудитора» состоится 17 июля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Бухгалтерская отчетность ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»:

  1. Новый состав и образцы форм промежуточной бухотчетности, включая новые строки в отчетности.

  2. Основные нововведения по ФСБУ 4/2023, сравнительный анализ с ПБУ 4/99.

  3. Кто обязан сдавать промежуточную бухотчетность, а для кого промежуточная отчетность является добровольной.

  4. Законопроект Минфина РФ об обязанности представления промежуточной бухотчетности в ГИРБО.

Налоговая отчетность:

  1. Новые форматы книг покупок и продаж.

  2. Разъяснения Минфина РФ о порядке перехода с УСН на ОСН для отказа от дробления бизнеса.

  3. Проект изменений в НК РФ, предусматривающие ряд льгот для бизнеса и граждан:

  • освобождение от НДФЛ и страховых взносов корпоративную матпомощь семьям с детьми до 1 млн руб. на каждого ребенка;

  • cнижение нагрузки по НДС и налогу на прибыль при безвозмездной передаче имущества (кроме денег), работ и услуг на нужды СВО;

  • продление действия ставки НДС 0% в гостиничном бизнесе до 2030 года;

  • увеличение с 2 до 3 млрд руб. порога по размеру доходов предприятий общепита для освобождения от уплаты НДС.

Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Ждем вас на вебинаре 17 июля в 11:00 мск!

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