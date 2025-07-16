🤖 Искусственный интеллект в консультациях «Клерка»: хотим услышать мнение бухгалтеров

Ответы от ИИ будут маркироваться, можно будет задать уточняющие вопросы. Если нужно – подключится эксперт.

Скоро в консультациях «Клерка» добавятся ответы искусственного интеллекта. Но эксперты тоже будут отвечать на вопросы.

Сейчас через сервис консультаций можно задать вопрос и получить развернутый ответ от эксперта. Подробности и тарифы здесь.

Теперь на вопросы в консультации первым будет отвечать не человек, а ИИ. Он быстрее человека анализирует вопрос, подберет законодательные нормы и даст ответ. Для четкого вопроса этого может быть достаточно, но если нужно — подключится эксперт.

Ответ появится сразу и будет маркирован как ответ от ИИ. Его можно будет обсудить с ИИ, уточнить детали, задать дополнительные вопросы.

ИИ не идеален и может ошибаться. Убирать экспертов не будут, но у пользователей появится выбор: получить быстрый предварительный ответ или дождаться живого специалиста. С ИИ можно проверить простой случай, а с экспертом — глубоко разобрать нестандартную ситуацию.

ИИ — не эксперт, он дает предварительный ответ. Если он подходит — отлично, а если нет — подключается человек.

Обсуждение вопроса об использовании ИИ началось тут. Пока бухгалтеры настроены решительно: нейросеть не может формировать качественные ответы на вопросы.

С пользователями в теме общается наш фаундер — Борис Мальцев, который очень плотно изучает работу нейросетей. И у него совсем другое мнение.

Делитесь в комментариях – вы бы стали пользоваться таким ИИ-помощником? Или у вас есть какие-то опасения?