Депутат предложил решение демографических проблем: надо посадить одиноких сотрудников рядом

Работодателям порекомендуют сажать рядом одиноких мужчин и женщин. Это поможет им знакомиться на работе (ведь именно тут они проводят большую часть времени).

Депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил добавить в рекомендации для работодателей пункт о размещении одиноких сотрудников рядом с такими же коллегами противоположного пола.

Он уверен, что это поможет знакомиться на рабочих местах и решит демографические проблемы, так как большую часть времени россияне проводят на работе, пишет издание «Абзац».

«Если мы хотим улучшить демографическую ситуацию, необходимо использовать этот потенциал. Сегодня у нас есть четкие санитарные нормы организации рабочих мест, но почему бы не добавить к ним социальную составляющую? Речь не идет о принуждении или нарушении личных границ. Мы говорим о разумном подходе: если в коллективе есть незамужние девушки и неженатые мужчины, почему бы не создать для них больше возможностей познакомиться в комфортной обстановке? Это не только поможет решению личных вопросов, но и укрепит микроклимат в коллективе», – заявил Михаил Иванов.

Он напомнил о советском опыте, когда многие семьи создавались на производстве.

Государство поддерживает семьи пособиями и льготами, но начинается все со знакомства, добавил Иванов. Молодым людям нужно помочь найти друг друга в повседневной рабочей среде, и это станет вкладом в укрепление института семьи. Это не только вклад в демографию, но и в корпоративную культуру, уверен брянский депутат.