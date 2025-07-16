Рекламировать энергетики с 1 сентября 2025 года разрешат только вместе с информацией об их вреде

Если Госдума окончательно примет закон, то с 1 сентября 2025 года рекламодатели и распространители рекламы будут должны сообщать о вреде чрезмерного употребления энергетиков.

15 июля 2025 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект с поправками в закон «О рекламе». Изменения предполагают, что реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, должна сопровождаться информацией об их вреде.

Сообщение о вреде чрезмерного потребления энергетиков должно занимать не менее трех секунд в рекламе на радио. Не меньше пяти секунд в телерекламе, в кино и в прочем видео, причем предупреждению нужно отдать не менее 7% кадра. В другой рекламе маркировка должна занимать не меньше, чем 7% рекламной площади.

Ответственность за нарушение требований к маркировке рекламы энергетиков будет нести и рекламодатель, и распространитель.

Если законопроект примут, то он начнет действовать с 1 сентября 2025 года.