Услуги ИП на УСН по занятиям в детских секциях не облагаются НДС

Некоторые услуги упрощенцев – плательщиков НДС освобождаются от НДС. Для этого может понадобиться лицензия.

В письме от 05.05.2025 № 03-07-11/44612 Минфин разъяснил, когда услуги ИП на УСН по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, студиях и секциях, в том числе спортивных и студиях, освобождаются от НДС.

Ведомство напомнило, что с 1 января 2025 года упрощенцы, у которых годовой доход превысил 60 млн рублей, должны платить НДС.

Те, кто не превысил лимит, могут получить освобождение от НДС.

Но даже плательщики НДС не платят налог по операциям, освобожденным от НДС по ст. 149 НК. В частности, не облагаются НДС услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях: подп. 4 п. 2 ст. 149 НК. Это освобождение действует и для ИП, и для юрлиц.

На основании п. 6 ст. 149 НК эти операции освобождаются от НДС, если есть лицензия – для лицензируемой деятельности.

То есть упрощенцы – плательщики НДС освобождены от его уплаты с услуг по проведению занятий с детьми в кружках и секциях, если у них есть нужные лицензии.

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