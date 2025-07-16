⚡️ Итоги дня: активисты хотят создать реестр холостяков, Т2 запустил безлимитный трафик на мессенджер Max, а владельцев питомцев могут занести в систему учета

РЖД планируют делать в турпоездах стирку белья, гладильные комнаты и ресепшн. Пока такие опции есть в турпоезде «Жемчужина Кавказа».

Оператор сотовой связи Т2 запускает безлимитный интернет-трафик на отечественный мессенджер Max. Клиенты смогут пользоваться мессенджером без расхода основного пакета интернета и без дополнительных платежей.

Каждый второй опрошенный россиянин (50%) положительно относится к возможности заказать отечественное вино с доставкой на дом. Только 10% не заинтересованы в онлайн-покупках вина.

Wildberries с начала года предотвратила фейковые заказы на 6,6 тыс. ПВЗ. Площадка ограничила 26 тыс. аккаунтов, причастных к недобросовестной деятельности, а также остановила движение товаров по фиктивным схемам, чтобы партнеры не пострадали. Фейковые заказы создают для искусственной перегрузки ПВЗ, что угрожает бизнесу.

По итогам 2024 года Россия сохранила место четвертой экономики мира, при этом увеличив отрыв от ближайших конкурентов вдвое. По оценке Всемирного банка, объем экономики России достиг $6,92 трлн. В тройку лидеров вошли Китай ($38,2 трлн), США ($29,2 трлн) и Индия ($16,2 трлн).

Из Южной Кореи в Россию в июне 2025 года поставили автомобили на $84,7 млн. Это в 1,8 раза больше, чем год назад. За первое полугодие суммарные закупки машин выросли в 1,4 раза.

Спрос на доставку мороженого в «Яндекс лавке» вырос на прошлой неделе на 22% по сравнению с неделей ранее, также примерно на 20% увеличились продажи газированных напитков и холодного чая.

Ространснадзор планирует проводить проверки теоретических знаний машинистов для выдачи свидетельства на право управления железнодорожным подвижным составом, в том числе высокоскоростным, в дистанционном формате с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Стоимость поступления на первый курс на платное обучение в российские вузы в 2025 году выросла порядка на 11%.

Правительство поручило пяти министерствам разработать законопроект о создании единой системы учета домашних питомцев. Планируется, что вся информация о питомцах и их владельцах будет заноситься в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»).

Активисты хотят создать реестр холостяков. Такое предложение они представили главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной. Одиноких мужчин, которые не ходят на свидания, предлагают включить в черный список МВД и отправить в армию. Или же направить на исправительные работы тех, кто неженат и в течение трех месяцев не встречался с девушками.