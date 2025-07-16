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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: активисты хотят создать реестр холостяков, Т2 запустил безлимитный трафик на мессенджер Max, а владельцев питомцев могут занести в систему учета

Подготовили обзор главных событий дня — 16 июля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • РЖД планируют делать в турпоездах стирку белья, гладильные комнаты и ресепшн. Пока такие опции есть в турпоезде «Жемчужина Кавказа».

  • Оператор сотовой связи Т2 запускает безлимитный интернет-трафик на отечественный мессенджер Max. Клиенты смогут пользоваться мессенджером без расхода основного пакета интернета и без дополнительных платежей.

  • Каждый второй опрошенный россиянин (50%) положительно относится к возможности заказать отечественное вино с доставкой на дом. Только 10% не заинтересованы в онлайн-покупках вина.

  • Wildberries с начала года предотвратила фейковые заказы на 6,6 тыс. ПВЗ. Площадка ограничила 26 тыс. аккаунтов, причастных к недобросовестной деятельности, а также остановила движение товаров по фиктивным схемам, чтобы партнеры не пострадали. Фейковые заказы создают для искусственной перегрузки ПВЗ, что угрожает бизнесу.

  • По итогам 2024 года Россия сохранила место четвертой экономики мира, при этом увеличив отрыв от ближайших конкурентов вдвое. По оценке Всемирного банка, объем экономики России достиг $6,92 трлн. В тройку лидеров вошли Китай ($38,2 трлн), США ($29,2 трлн) и Индия ($16,2 трлн).

  • Из Южной Кореи в Россию в июне 2025 года поставили автомобили на $84,7 млн. Это в 1,8 раза больше, чем год назад. За первое полугодие суммарные закупки машин выросли в 1,4 раза. 

  • Спрос на доставку мороженого в «Яндекс лавке» вырос на прошлой неделе на 22% по сравнению с неделей ранее, также примерно на 20% увеличились продажи газированных напитков и холодного чая. 

  • Ространснадзор планирует проводить проверки теоретических знаний машинистов для выдачи свидетельства на право управления железнодорожным подвижным составом, в том числе высокоскоростным, в дистанционном формате с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

  • Стоимость поступления на первый курс на платное обучение в российские вузы в 2025 году выросла порядка на 11%.

  • Правительство поручило пяти министерствам разработать законопроект о создании единой системы учета домашних питомцев. Планируется, что вся информация о питомцах и их владельцах будет заноситься в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»).

  • Активисты хотят создать реестр холостяков. Такое предложение они представили главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной. Одиноких мужчин, которые не ходят на свидания, предлагают включить в черный список МВД и отправить в армию. Или же направить на исправительные работы тех, кто неженат и в течение трех месяцев не встречался с девушками.

  • Сеть магазинов «Винлаб» по техническим причинам временно ограничила покупки в точках продаж и на сайте сети. Московские супермаркеты до сих пор закрыты.

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