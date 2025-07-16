Финансирование мер по охране труда нужно согласовать с Соцфондом

СФР компенсирует расходы на проведение предупредительных мер по охране труда. Но план финансирования нужно согласовать в установленном порядке.

Чтобы получить компенсация за проведение предупредительных мер по охране труда, нужно согласовать их финансирование, напоминает Соцфонд.

Порядок согласования такой:

подготовить план финансового обеспечения предупредительных мер на текущий год;

до 1 августа отправить заявление и план финансового обеспечения предупредительных мер в СФР: онлайн на сайте фонда, через Госуслуги, в отделение СФР или по почте.

Дополнительные документы по направлениям расходов прикладывать не нужно. Но если в план финансового обеспечения включена покупка оборудования для безопасного ведения горных работ в рамках модернизации основных производств – то обосновывающие документы следует приложить.

В течение 10 рабочих дней СФР согласует финансовое обеспечение. Для плана, где заявлено приобретение оборудования для безопасного ведения горных работ, срок рассмотрения составит 18 рабочих дней.

У работодателя не должно быть долгов по страховым взносам, пеням и штрафам.

Если страхователь заявил сумму меньше расчетного объема, до 1 сентября можно еще раз подать заявление и план финансового обеспечения.