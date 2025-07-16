Финансирование мер по охране труда нужно согласовать с Соцфондом
Чтобы получить компенсация за проведение предупредительных мер по охране труда, нужно согласовать их финансирование, напоминает Соцфонд.
Порядок согласования такой:
подготовить план финансового обеспечения предупредительных мер на текущий год;
до 1 августа отправить заявление и план финансового обеспечения предупредительных мер в СФР: онлайн на сайте фонда, через Госуслуги, в отделение СФР или по почте.
Дополнительные документы по направлениям расходов прикладывать не нужно. Но если в план финансового обеспечения включена покупка оборудования для безопасного ведения горных работ в рамках модернизации основных производств – то обосновывающие документы следует приложить.
В течение 10 рабочих дней СФР согласует финансовое обеспечение. Для плана, где заявлено приобретение оборудования для безопасного ведения горных работ, срок рассмотрения составит 18 рабочих дней.
У работодателя не должно быть долгов по страховым взносам, пеням и штрафам.
Если страхователь заявил сумму меньше расчетного объема, до 1 сентября можно еще раз подать заявление и план финансового обеспечения.
Начать дискуссию