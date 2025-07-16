Аксаков уверен, что ЦБ снизит ключевую ставку до 18% уже 25 июля 2025 года

Если Центробанк начал снижать ключевую ставку, то он продолжит это делать. Так считает глава комитета Госдумы про финрынку Анатолий Аксаков. Ставка может упасть с 21% до 18% годовых.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк снизит ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых.

«Мы видим, что Центральный банк постепенно начал снижать ключевую ставку. 25 числа, я уверен, что Центральный банк снизит ключевую ставку», — сказал Анатолий Аксаков.

6 июня 2025 года ЦБ принял решение понизить ключевую ставку до 20% годовых. Она упала с 21% впервые с 28 октября 2024 года. Следующее заседание совета директоров запланировано на 25 июля 2025 года.

Недавно мы писали, что предприниматели также ожидают, что ЦБ снизит ключевую ставку до 18%.