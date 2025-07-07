Предприниматели ждут, что ЦБ снизит ставку до 18% уже в июле 2025

Следующее заседание по ключевой ставки назначено на 25 июля 2025 года. РСПП ждет, что регулятор установит значение 18% годовых, не дожидаясь сентября.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что ждет от Центробанка более существенного решения по снижению ключевой ставки. Он считает, что нужно уже в июле 2025 года понизить ставку до 18% годовых.

«Ждем 18%. Смысла по одному процентному пункту никакого нет, на самом деле. Либо надо рискнуть и посмотреть, как это повлияет на деловую активность, инфляцию и так далее», — сказал Александр Шохин.

Регулятор в своем прогнозе уже предполагал снижение ставки до 18% к сентябрю. Однако Шохин считает, что в августе будет отпускной сезон, поэтому целесообразно принять решение уже в июле.

В июне 2025 года ЦБ впервые с 28 октября 2024 года снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых. Следующее заседание совета директоров назначено на 25 июля 2025 года.

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