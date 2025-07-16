Подросткам могут предоставить льготы при устройстве на работу

Региональные власти выдают квоты для резервирования рабочих мест тем, кто нуждается в социальной защите. Подростков в этом списке нет, но это хотят изменить.

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства одобрил законопроект о льготах для подростков при трудоустройстве.

Сейчас Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» предусматривает льготы для сотрудников моложе 18 лет, но только «при квотировании рабочих мест для трудоустройства».

При этом, на квоты могут рассчитывать инвалиды, а также люди с психическими заболеваниями. Для подростков квотирование не положено. В связи с этим депутаты Брянской областной думы хотят устранить неопределенность в законах.

У региональных властей есть право определять порядок резервирования отдельных видов работ для трудоустройства тех, кто особо нуждается в социальной защите. К этому списку планируют добавить подростков, которые хотят зарабатывать.