За поиск экстремистских материалов хотят штрафовать до 5 тысяч рублей

Депутаты собираются штрафовать тех, кто намеренно ищет экстремистские материалы в интернете, а также наказание предусмотрено за нелегальную передачу номера телефона и рекламу VPN.

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки, по которым за поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с помощью VPN, будут штрафовать от 3 до 5 тыс. рублей

Законопроект предлагает дополнить КоАП ст. 13.53, которая предусматривает штраф от 3 до 5 тыс. рублей за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что если поправки примут, то Лига не сможет работать.

«Это примерно 30% нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаем сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности», — написала Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

Также одобрили поправку, согласно который за распространение рекламы VPN и аналогичных сервисов будет штрафовать физлиц от 50 до 80 тыс. рублей, должностных лиц — от 80 до 150 тыс., а компании заплатят от 200 до 500 тыс.

В этом же законопроекте предлагают установить штрафы за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, то штраф будет от 30 до 50 тыс. рублей, если это сделает юрлица без договора, то придется уплатить от 100 до 200 тыс., а для ИП штраф будет в диапазоне от 50 до 100 тыс.