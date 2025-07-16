Центробанк создал Кодекс ответственного инвестирования для банков, управляющих компаний и страховщиков

Чтобы институциональные инвесторы подходили к вложениям в акции с большей ответственностью, регулятор предложил придерживаться определенных принципов.

Для банков, страховщиков, управляющих компаний, НПФ и других институционалов, которые размещают долевые средства, Центробанк разработал Кодекс ответственного инвестирования.

В Кодексе сказано, что институциональные инвесторы в первую очередь должны обращать внимание на компании, которые приняли стратегию повышения акционерной стоимости. Если у эмитента нет такого документа, то инвесторы могут подтолкнуть фирму к его созданию.

По мнению ЦБ, это позволит увеличить доходность инвестиций не только за счет управления портфелем ценных бумаг, но и благодаря взаимодействию с компаниями.

«Институциональные инвесторы сейчас мало вовлечены в корпоративное управление акционерных обществ. Кодекс предписывает им активнее участвовать в жизни эмитентов, чтобы улучшить долгосрочные перспективы компаний — прежде всего способствовать повышению их акционерной стоимости», — сказано на сайте ЦБ.

Тем, кто придерживается Кодекса, будет нужно каждый год публично отчитываться о выполнении этих принципов.