Совфед одобрил закон: ФНС с 2026 года будет оценивать деятельность компаний и ИП

С 1 января 2026 года у ФНС появятся полномочия проводить оценку деятельности юридических лиц и ИП. Результатами анализа налоговики смогут поделиться с третьими лицами. Такой закон одобрил Совет Федерации 16 июля 2025 года.

Налоговики смогут по запросу иных лиц предоставлять результаты анализа деятельности юридических лиц и ИП.

Если компании не согласны с мнением ФНС о них, они смогут в течение пяти рабочих дней подать заявление о корректировке результатов. Иные лица, которые заказали выписку, получат информацию не раньше, чем через пять дней, если оценка не оспорена. При наличии разногласий — то не ранее истечения 10 рабочих дней, если компания или ИП подала заявление о корректировке.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Уже сейчас проверить контрагента можно с помощью сервиса от «Клерка».