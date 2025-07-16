Кредитные каникулы будут действовать на займы МСП, оформленные с весны 2024 года

Депутаты Госдумы примут закон о кредитных каникулах. Под него будут подпадать договоры, которые были оформлены начиная с марта 2024 года.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о планах распространить механизм кредитных каникул для малого и среднего бизнеса на займы, полученные с весны 2024 года.

«Кредитные каникулы будут иметь обратное действие. То есть все договоры, которые были заключены с марта 2024 года, будут подпадать под действие этого закона, и каникулы сможет взять любое малое предприятие», — сказал Анатолий Аксаков.

Ожидается, что срок кредитных каникул будет до шести месяцев, а максимальный размер займа для предоставления подобной отсрочки определит кабмин.

Депутаты собираются принять законопроект сразу во втором и третьем чтениях 22 июля 2025 года.

Недавно мы писали, что предприниматели смогут уходить на кредитные каникулы с 2026 года.