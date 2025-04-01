Предприниматели смогут уходить на кредитные каникулы с 2026 года

Ко второму чтению законопроекта о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса могут исключить из этого механизма самозанятых. Они и так могут воспользоваться специальными условиями как физлица.

Малый и средний бизнес с 2026 года сможет оформить кредитные каникулы. Без ухудшения кредитной истории компании и ИП смогут не платить по ссудам до шести месяцев.

Сейчас подобный механизм действует для потребительских кредитов и ипотеки, но президент решил расширить кредитные каникулы и на представителей МСП. Власти обсуждают, нужно ли распространять эту возможность на самозанятых. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Законопроект о кредитных каникулах для бизнеса внесли в ГД 30 июля 2024 года, первое чтение он прошел только 19 марта 2025 года. Согласно документу, максимальный размер займа для предоставления кредитных каникул будет следующим:

60 млн рублей — для микропредприятий;

400 млн — для малых компаний;

1 млрд — для средних;

10 млн — для самозанятых.

Анатолий Аксаков не исключил, что ко второму чтению из проекта могут убрать самозанятых. Поскольку им разрешается получить кредитные каникулы в качестве физлиц.

«Я предложил внимательно посмотреть — допускаю, что такая норма исчезнет ко второму чтению, но это не гарантия. Отдельное предоставление каникул для самозанятых будет обсуждаться», — сказал Аксаков.

Во время кредитных каникул кредитор не будет предъявлять к заемщику специальных требований, например, по снижению объемов выручки. Проценты будут начислять по ставке, указанной в договоре. Но если ключевая ставка изменится более чем на 50%, то проценты будут считать так: ключевая ставка + 1 процентный пункт.