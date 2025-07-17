Многодетным семьям земельные участки могут заменить выплатой

Миронов предлагает выплачивать многодетным семьям компенсации в размере не менее 1 млн рублей.

16 июля 2025 года в Госдуму внесли депутатский законопроект, которым предлагается закрепить возможность выплаты многодетным семьям денежной компенсации вместо предоставления земельного участка. Такие участки государство дает для строительства жилья.

Размер денежной компенсации составит от 1 млн рублей.

«Данное предложение основывается на анализе рынка земельных участков в России. Так, согласно исследованиям риэлтерских компаний, средняя стоимость одной сотки земля составляет 145 тыс. рублей. Средний размер земельного участка, который используется многодетными семьями составляет 12-15 соток, в связи с чем предлагаемый размер компенсации представляется приемлемым», — говорится в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.