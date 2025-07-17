Минфин: выполнены все задачи бюджета за 2024 год

Федеральный бюджет за 2024 год исполнили на 99%, все социальные, экономические и другие задачи были выполнены.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что за 2024 год федеральный бюджет исполнен на 99%. Это самый большой показатель за последние несколько лет.

Перед федеральным бюджетом стояли задачи выполнить обязательства перед населением, обеспечить нужды армии, способствовать технологическому развитию, а также поддержать регионы и семьи участников СВО.

«Обеспечен рост экономики на 4,3%, в том числе за счет бюджетного вклада, реальные доходы населения выросли на 7,3 %, ФНБ пополнен на 1,3 трлн рублей», — сказал Антон Силуанов.

Также он добавил, что социальные выплаты и пособия проиндексировали на уровень инфляции, их получают 15 млн человек. Государство оказывает поддержку 11 млн нуждающимся семьям с детьми, а также выполняет обязательства по ипотечным программам и лекарственному обеспечению.

Объем поддержки регионов из федерального бюджета составил 3,7 трлн рублей, 25 регионам списали задолженность почти на 30 млрд рублей, выдали бюджетные кредиты на 175 млрд.