С 22 июля по 6 августа ИТ-специалисты могут подать заявку на отсрочку от службы в армии

Работник может отправить данные самостоятельно или через работодателя. Данные собирает Минцифры и передает Минобороны.

С 22 июля по 6 августа IT-специалисты могут отправить через Госуслуги заявку на отсрочку от срочной службы в армии на осенний призыв 2025 года, пишет Минцифры.

Работодатель увидит заявку в личном кабинете и подтвердит данные сотрудника.

Внести работника в список на отсрочку может и компания.

Кто может получить отсрочку от призыва:

граждане РФ;

мужского пола;

возраст — от 18 до 30 лет;

работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня;

высшее образование по специальности из перечня;

работа в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Работодатель должен быть аккредитован до 11 августа 2025 года.

Требования к стажу не касаются специалистов, которые пришли на работу в течение года после окончания вуза.

Данные сотрудников компании должны подтвердить и направить в Минцифры до 11 августа.

Минцифры передаст информацию в Минобороны до 1 сентября. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет решения по отсрочке.

Для жителей Крайнего Севера действуют другие сроки:

подать заявку об отсрочке можно до 6 сентября;

работодатели направят списки до 11 сентября;

Минцифры передаст информацию в Минобороны до 30 сентября;

комиссия примет решения по отсрочке с 1 ноября по 31 декабря.

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