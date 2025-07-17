С 22 июля по 6 августа ИТ-специалисты могут подать заявку на отсрочку от службы в армии
С 22 июля по 6 августа IT-специалисты могут отправить через Госуслуги заявку на отсрочку от срочной службы в армии на осенний призыв 2025 года, пишет Минцифры.
Работодатель увидит заявку в личном кабинете и подтвердит данные сотрудника.
Внести работника в список на отсрочку может и компания.
Кто может получить отсрочку от призыва:
граждане РФ;
мужского пола;
возраст — от 18 до 30 лет;
работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня;
высшее образование по специальности из перечня;
работа в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Работодатель должен быть аккредитован до 11 августа 2025 года.
Требования к стажу не касаются специалистов, которые пришли на работу в течение года после окончания вуза.
Данные сотрудников компании должны подтвердить и направить в Минцифры до 11 августа.
Минцифры передаст информацию в Минобороны до 1 сентября. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет решения по отсрочке.
Для жителей Крайнего Севера действуют другие сроки:
подать заявку об отсрочке можно до 6 сентября;
работодатели направят списки до 11 сентября;
Минцифры передаст информацию в Минобороны до 30 сентября;
комиссия примет решения по отсрочке с 1 ноября по 31 декабря.
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