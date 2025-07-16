🏖 Калькулятор отпускных с 2025 года: как считать средний заработок по-новому

Расскажем, как рассчитывать средний заработок для отпусков, выходных пособий и иных выплат на новом онлайн-курсе «Расчет среднего заработка – 2025». Подробно разберем изменения в ТК с 1 сентября 2025 г. и поможем подготовиться к их применению. Поспешите — у вас меньше двух месяцев на изучение новых правил!

С 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка, который необходим для расчета отпускных, выходного пособия, также осенью изменится порядок оформления и оплаты командировок, порядок предоставления отгулов и расчетов премии. Подробно разберем изменения в ТК РФ на новом онлайн-курсе «Расчет среднего заработка – 2025», который нужен всем всем бухгалтерам — без исключений!

На курсе мы разберем большое количество важных измени в законах, без которых бухгалтеры и кадровики просто не смогут работать с 1 сентября 2025 года:

Новые правила расчета среднего заработка;

Новый порядок предоставления отгулов;

Изменения для некоторых категорий работников (медицинские и педагогические работники, переезд работников, вредники и опасники);

Новые правила премирования и депремирования.

Вы научитесь рассчитывать средний заработок по-новому, узнаете какие периоды и начисления теперь включаются в расчет, как корректно определять расчетный период и учитывать различные виды доходов сотрудников.

Разберетесь в новых требованиях ТК РФ по отпускам без сохранения зарплаты, отпускам при усыновлении ребенка, работе с несовершеннолетними сотрудниками, предоставлению отгулов и новым правилам командировок.

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