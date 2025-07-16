🏖 Калькулятор отпускных с 2025 года: как считать средний заработок по-новому
С 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка, который необходим для расчета отпускных, выходного пособия, также осенью изменится порядок оформления и оплаты командировок, порядок предоставления отгулов и расчетов премии. Подробно разберем изменения в ТК РФ на новом онлайн-курсе «Расчет среднего заработка – 2025», который нужен всем всем бухгалтерам — без исключений!
На курсе мы разберем большое количество важных измени в законах, без которых бухгалтеры и кадровики просто не смогут работать с 1 сентября 2025 года:
Новые правила расчета среднего заработка;
Новый порядок предоставления отгулов;
Изменения для некоторых категорий работников (медицинские и педагогические работники, переезд работников, вредники и опасники);
Новые правила премирования и депремирования.
Вы научитесь рассчитывать средний заработок по-новому, узнаете какие периоды и начисления теперь включаются в расчет, как корректно определять расчетный период и учитывать различные виды доходов сотрудников.
Разберетесь в новых требованиях ТК РФ по отпускам без сохранения зарплаты, отпускам при усыновлении ребенка, работе с несовершеннолетними сотрудниками, предоставлению отгулов и новым правилам командировок.
Новый онлайн-курс уже доступен подписчикам Клерк.Премиум!
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