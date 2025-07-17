👪 Работодателей проранжируют по уровню поддержки семей

Правительство готовит рейтинг работодателей по критерию поддержки семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас мы еще разрабатываем рейтинг работодателей, который будет говорить о том, какие предприятия насколько активно поддерживают семьи», — отметила Голикова в ходе «правительственного часа».

Кабмин также разрабатывает социальные программ для поддержки разных категорий семей, разных категорий мам в разных жизненных ситуациях, добавила член комитета Госдумы по МСП Наталия Полуянова.

«Еще одно направление — это экономическая поддержка на предприятии, в организациях. Мы видим создание корпоративно-демографического стандарта, рейтинга предприятий, создание институтов демографии, которые помогают сопроводить процесс развития семьи и на предприятии в том числе», — сказала депутат.

Речь идет о вариантах, когда работодатели дают женщине гарантию, что ее место сохранят за ней во время декрета. Есть работодатели, которые создают условия проживания, детские сады, образовательные центры, дают целый перечень льгот для своих сотрудниц, добавила Полуянова.