За препятствия в проведении контрольных проверок повысили штрафы

За нарушения, найденные при проверке, штраф бывает высоким, поэтому компаниям выгоднее не пускать контролеров. Теперь за это будут штрафовать на сумму до 1 млн.

Административные штрафы за препятствия в проведении контрольных проверок надзорными органами увеличили. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

Теперь штрафы составят:

Нарушитель Первое нарушение Повторное нарушение Должностное лицо 10 – 20 тыс. 20 – 50 тыс. Юридическое лицо 250 – 500 тыс. 500 тыс. – 1 млн

Авторы законопроекта отмечали, что снижение административной нагрузки на бизнес приводило к тому, что нарушения выявляли слишком поздно, и ущерб от них был больше штрафов за уклонение от проверок. Поэтому компании платили штраф и не пускали проверяющих.

Например, так поступали коммунальщики, у которых за нарушения могли отобрать лицензию.

Размеры штрафов в статье 19.4.1 КоАП не меняли с 2013 года, напомнил один из авторов закона депутат Дмитрий Вяткин.

С повышением штрафов уклонение от проверки будет грозить более серьезными последствиями, чем раньше, пояснил депутат.

«Это позволит прервать негативную практику уклонения от проверок и будет иметь профилактическое, превентивное воздействие на бизнес — организациям будет выгоднее соблюдать необходимые требования к ведению соответствующей деятельности», — добавила депутат Ирина Панькина.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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