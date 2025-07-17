За препятствия в проведении контрольных проверок повысили штрафы
Административные штрафы за препятствия в проведении контрольных проверок надзорными органами увеличили. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.
Теперь штрафы составят:
Нарушитель
Первое нарушение
Повторное нарушение
Должностное лицо
10 – 20 тыс.
20 – 50 тыс.
Юридическое лицо
250 – 500 тыс.
500 тыс. – 1 млн
Авторы законопроекта отмечали, что снижение административной нагрузки на бизнес приводило к тому, что нарушения выявляли слишком поздно, и ущерб от них был больше штрафов за уклонение от проверок. Поэтому компании платили штраф и не пускали проверяющих.
Например, так поступали коммунальщики, у которых за нарушения могли отобрать лицензию.
Размеры штрафов в статье 19.4.1 КоАП не меняли с 2013 года, напомнил один из авторов закона депутат Дмитрий Вяткин.
С повышением штрафов уклонение от проверки будет грозить более серьезными последствиями, чем раньше, пояснил депутат.
«Это позволит прервать негативную практику уклонения от проверок и будет иметь профилактическое, превентивное воздействие на бизнес — организациям будет выгоднее соблюдать необходимые требования к ведению соответствующей деятельности», — добавила депутат Ирина Панькина.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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