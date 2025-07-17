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Социальные пособия

На любого ребенка можно получать одновременно две выплаты

Минтруд пояснил, как оформить одновременно единое пособие и выплату из маткапитала до 3 лет.

На любого ребенка в семье можно получать одновременно единое пособие и выплату из маткапитала до 3 лет. Об этом сообщает Минтруд.

Например, если человек получает единое пособие и среднедушевой доход семьи остался ниже двух прожиточных минимумов, можно обратиться за выплатой из маткапитала.

Для этого нужно подать два заявления:

  • На единое пособие – на Госуслугах, в отделении СФР или в МФЦ;

  • На выплату из маткапитала на детей до 3 лет – на Госуслугах, в отделении СФР или в МФЦ.

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Комментарии

1
  • бух2007
    Бухгалтер

    На любого ребенка в семье можно получать одновременно единое пособие и выплату из маткапитала до 3 лет.

    Можно еще пособие по уходу за ребенком, если мама до родов работала

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