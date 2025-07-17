На любого ребенка можно получать одновременно две выплаты
Минтруд пояснил, как оформить одновременно единое пособие и выплату из маткапитала до 3 лет.
На любого ребенка в семье можно получать одновременно единое пособие и выплату из маткапитала до 3 лет. Об этом сообщает Минтруд.
Например, если человек получает единое пособие и среднедушевой доход семьи остался ниже двух прожиточных минимумов, можно обратиться за выплатой из маткапитала.
Для этого нужно подать два заявления:
На единое пособие – на Госуслугах, в отделении СФР или в МФЦ;
На выплату из маткапитала на детей до 3 лет – на Госуслугах, в отделении СФР или в МФЦ.
Комментарии1
Можно еще пособие по уходу за ребенком, если мама до родов работала