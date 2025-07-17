На любого ребенка можно получать одновременно две выплаты

Минтруд пояснил, как оформить одновременно единое пособие и выплату из маткапитала до 3 лет.

На любого ребенка в семье можно получать одновременно единое пособие и выплату из маткапитала до 3 лет. Об этом сообщает Минтруд.

Например, если человек получает единое пособие и среднедушевой доход семьи остался ниже двух прожиточных минимумов, можно обратиться за выплатой из маткапитала.

Для этого нужно подать два заявления: