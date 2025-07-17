Работодатели должны платить взносы с компенсаций за задержку зарплат

Выплата компенсации за задержку зарплаты не связана с выполнением трудовых обязанностей, она относится к материальной ответственности работодателя.

Минфин выпустил письмо от 02.07.2025 № 03-15-08/64751, где сказано, что на суммы компенсации за несвоевременную выплату зарплаты нужно начислять страховые взносы.

В ст. 422 НК сказано, что страховыми взносами не облагаются все выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей. Однако денежная компенсация при нарушении срока выплаты зарплаты относится к мерам материальной ответственности самого работодателя, что никак не связано с исполнением трудовых обязанностей сотрудника.

«Специальной нормы о включении в перечень не облагаемых страховыми взносами сумм денежных компенсаций работнику за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы в статье 422 Налогового кодекса не предусмотрено», — сказано в письме Минфина.

Это значит, что работодатель обязан уплатить страховые взносы с компенсации в общем порядке.

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