Работодатель на АУСН платит НДФЛ по одной ставке

На спецрежиме АУСН остаются обязанности налогового агента по НДФЛ, напоминает региональное УФНС.

Налог рассчитывают по ставке 13%, прогрессивные ставки (15%, 18%, 20% и 22%) не используются.

Если доходы сотрудников превышают лимиты и должны облагаться налогом по повышенным ставкам, НДФЛ по окончании налогового периода они платят сами на основании налогового уведомления, не позднее 1 декабря следующего года.