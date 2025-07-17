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АУСН

Работодатель на АУСН платит НДФЛ по одной ставке

Если у плательщика АУСН есть работники, он считается налоговым агентом. НДФЛ рассчитывается по ставке 13%.

На спецрежиме АУСН остаются обязанности налогового агента  по НДФЛ, напоминает региональное УФНС.

Налог рассчитывают по ставке 13%, прогрессивные ставки (15%, 18%, 20% и 22%) не используются.

Если доходы сотрудников превышают лимиты и должны облагаться налогом по повышенным ставкам, НДФЛ по окончании налогового периода они платят сами  на основании налогового уведомления, не позднее 1 декабря следующего года.

Исполнить обязанности налогового агента плательщики АУСН могут двумя способами:

  • поручить это банку. Для этого нужно дать поручение (согласие) на расчет НДФЛ и предоставить установленную информацию для исчисления налога физлицам;

  • самостоятельно рассчитать, удержать и заплатить единым налоговым платежом. При этом налоговый агент обязан отправить в налоговую через личный кабинет установленные сведения по каждому физлицу.

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