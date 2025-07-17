Работодатель на АУСН платит НДФЛ по одной ставке
На спецрежиме АУСН остаются обязанности налогового агента по НДФЛ, напоминает региональное УФНС.
Налог рассчитывают по ставке 13%, прогрессивные ставки (15%, 18%, 20% и 22%) не используются.
Если доходы сотрудников превышают лимиты и должны облагаться налогом по повышенным ставкам, НДФЛ по окончании налогового периода они платят сами на основании налогового уведомления, не позднее 1 декабря следующего года.
Исполнить обязанности налогового агента плательщики АУСН могут двумя способами:
поручить это банку. Для этого нужно дать поручение (согласие) на расчет НДФЛ и предоставить установленную информацию для исчисления налога физлицам;
самостоятельно рассчитать, удержать и заплатить единым налоговым платежом. При этом налоговый агент обязан отправить в налоговую через личный кабинет установленные сведения по каждому физлицу.
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