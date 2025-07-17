Минфин разъяснил порядок признания доходов по лицензиям при методе начисления

Платежи по лицензиям в нескольких отчетных периодах налогоплательщик распределяет сам равномерно. Датой дохода считается дата расчетов или последний день отчетного периода.

В письме от 30.04.2025 № 03-03-06/1/44165 Минфин разъяснил, что при методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, когда они получены, независимо от фактического поступления денег: п. 1 ст. 271 НК.

При этом в подп. 3 п. 4 ст. 271 НК указано, что для внереализационных доходов в виде лицензионных платежей (включая роялти) за пользование объектами интеллектуальной собственности датой получения дохода признается дата расчетов в соответствии договором, либо последний день отчетного (налогового) периода.

Также в п. 2 ст. 271 НК добавляется, что доходы в нескольких отчетных периодах распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

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