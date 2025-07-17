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Зарплата

Налоговики напомнили о последствиях выплаты зарплаты в «конверте»

Из-за «серых» зарплат у работников больше рисков, а работодателю грозит ответственность.

«Серую» зарплату выдают работнику на руки, но не учитывают при составлении бухгалтерской и налоговой отчетности организации. Это влечет для компании-работодателя налоговую, административную и уголовную ответственность, напоминает региональное УФНС.

Для работника такая зарплата приводит к таким последствиям:

  • нет социальных гарантий: права на получение больничных выплат, оплачиваемого отпуска, пособий и пенсии;

  • не будет выплат при потере работы – в случае увольнения работодатель может отказать в выплате компенсации за отпуск и выходного пособия;

  • трудности в получении кредитов – не получится принести справку о доходах с места работы, без чего шансов получить кредит меньше;

  • правовая незащищенность – без трудового договора не получится защитить свои права через суд, если работодатель нарушит условия труда или оплаты.

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Комментарии

4
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Ну вот что бы далеко не надо было ходить, возьмем к примеру... да пусть и меня

    Вся зарплата белая. До копеечки! И всю мою трудовую деятельность только таковая и была. И что по итогу по пунктам угроз из статьи

    Для работника такая зарплата приводит к таким последствиям:

    нет социальных гарантий: права на получение больничных выплат, оплачиваемого отпуска, пособий и пенсии;

    Больничных выплат практически и нет. Ибо в случае заболевания всё равно приходится делать свою работу! Или ползти больным, или... да хоть и лежал сегодня, значит на следующей неделе всё равно будешь доделывать!

    Ну и по выплатам - всё равно ничего лишнего не получишь! Наоборот суммы по больничному получаются меньше обычной зарплаты, поэтому чаще, даже в случае наличия больничного приходилось его выкидывать и начислять зарплату. Но можно было и больняк - тогда просто за ту же самую работу сумма была бы меньше! А заодно и отчислений в фонды меньше! А заодно и будущий отпуск - меньше!

    Отпуска толком у меня тоже никогда не было! Так.... практически это то же самое , в другой ситуации, когда , можно сказать "отпросился" или предупредил, что тебя завтра и послезавтра не будет.

    Пособия не меняются - уже выяснили. Пенсия... Спрашивал недавно - заработанная меньше минималки, поэтому хоть работал всю жизнь, хоть не работал - минималка.

    не будет выплат при потере работы – в случае увольнения работодатель может отказать в выплате компенсации за отпуск и выходного пособия;

    Ну.... в этом пункте можно согласиться. КНО дополнительно выплатят.

    Однако, если бы было проведено через серые схемы, то значит текущий оклад мог бы быть выше! И тут уже... получаемая серая зарплата при любом раскладе, будет выше дополнительного КНО !

    трудности в получении кредитов – не получится принести справку о доходах с места работы, без чего шансов получить кредит меньше;

    Кредитов мне не надо. А в случае... то многие банки и без справок дают! А многие пользуются сведениями о поступлениях на карточку!

    правовая незащищенность – без трудового договора не получится защитить свои права через суд, если работодатель нарушит условия труда или оплаты.

    ))))))))))))))))))))))

    Совершенно ничего не меняется! Кто был в судах поймёт ап чём я

  • bogdanovv

    из цикла сделайте гадость работодателю и вообще без работы останетесь

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