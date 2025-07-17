Налоговики напомнили о последствиях выплаты зарплаты в «конверте»

Из-за «серых» зарплат у работников больше рисков, а работодателю грозит ответственность.

«Серую» зарплату выдают работнику на руки, но не учитывают при составлении бухгалтерской и налоговой отчетности организации. Это влечет для компании-работодателя налоговую, административную и уголовную ответственность, напоминает региональное УФНС.

Для работника такая зарплата приводит к таким последствиям: