Налоговики напомнили о последствиях выплаты зарплаты в «конверте»
«Серую» зарплату выдают работнику на руки, но не учитывают при составлении бухгалтерской и налоговой отчетности организации. Это влечет для компании-работодателя налоговую, административную и уголовную ответственность, напоминает региональное УФНС.
Для работника такая зарплата приводит к таким последствиям:
нет социальных гарантий: права на получение больничных выплат, оплачиваемого отпуска, пособий и пенсии;
не будет выплат при потере работы – в случае увольнения работодатель может отказать в выплате компенсации за отпуск и выходного пособия;
трудности в получении кредитов – не получится принести справку о доходах с места работы, без чего шансов получить кредит меньше;
правовая незащищенность – без трудового договора не получится защитить свои права через суд, если работодатель нарушит условия труда или оплаты.
Комментарии4
Ну вот что бы далеко не надо было ходить, возьмем к примеру... да пусть и меня
Вся зарплата белая. До копеечки! И всю мою трудовую деятельность только таковая и была. И что по итогу по пунктам угроз из статьи
Больничных выплат практически и нет. Ибо в случае заболевания всё равно приходится делать свою работу! Или ползти больным, или... да хоть и лежал сегодня, значит на следующей неделе всё равно будешь доделывать!
Ну и по выплатам - всё равно ничего лишнего не получишь! Наоборот суммы по больничному получаются меньше обычной зарплаты, поэтому чаще, даже в случае наличия больничного приходилось его выкидывать и начислять зарплату. Но можно было и больняк - тогда просто за ту же самую работу сумма была бы меньше! А заодно и отчислений в фонды меньше! А заодно и будущий отпуск - меньше!
Отпуска толком у меня тоже никогда не было! Так.... практически это то же самое , в другой ситуации, когда , можно сказать "отпросился" или предупредил, что тебя завтра и послезавтра не будет.
Пособия не меняются - уже выяснили. Пенсия... Спрашивал недавно - заработанная меньше минималки, поэтому хоть работал всю жизнь, хоть не работал - минималка.
Ну.... в этом пункте можно согласиться. КНО дополнительно выплатят.
Однако, если бы было проведено через серые схемы, то значит текущий оклад мог бы быть выше! И тут уже... получаемая серая зарплата при любом раскладе, будет выше дополнительного КНО !
Кредитов мне не надо. А в случае... то многие банки и без справок дают! А многие пользуются сведениями о поступлениях на карточку!
))))))))))))))))))))))
Совершенно ничего не меняется! Кто был в судах поймёт ап чём я
в разъяснениях ФНС(в конце текста) идет: "по вопросам неформальной занятости можно сообщить в УФНС с указанием телефона". Вот это и есть самое главное. Знаю некоторых, которые (скажем так) хлопали дверью при увольнении, сообщая куда надо и куда не надо
@Татьяна, принципиальные ребята, ну или довели)
из цикла сделайте гадость работодателю и вообще без работы останетесь