ФНС решила, какие документы будет отправлять через Госуслуги

Налоговики смогут присылать пользователям Госуслуг требования об уплате, сообщения о перерасчете налогов и уведомления о предоставлении льгот.

На портале проектов нормативных правовых актов появился приказ ФНС, который утверждает список документов для обмена с налогоплательщиками через Госуслуги.

Физлица смогут получать в личном кабинете на Госуслугах следующие документы от налоговой:

уведомления об уплате налогов, требования об уплате задолженности и решения о ее взыскании;

сообщения о том, что ИФНС не получила подтверждающие документы для перерасчета ранее исчисленного налога или для применения льгот;

уведомления о перерасчете НДФЛ, земельного, транспортного налогов и налога на имущество;

уведомления о предоставлении налоговых льгот, продлении срока рассмотрения заявления о предоставлении льгот или об отказе.

В документе также перечислены сведения, которые физлица смогут направить в ФНС через личный кабинет на Госуслугах. Это документы, которые подтверждают основания для перерасчета налогов; заявления о предоставлении налоговых льгот, а также то, что подтвердит право на их применение.

Приказ ФНС вступит в силу 1 ноября 2025 года.