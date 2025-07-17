Минцифры меняет правила отсрочки от призыва в армию для айтишников. Призыв-2025 это не затронет

Теперь отсрочку смогут получить и те, кто еще не получил диплом о высшем образовании. Также расширили список специальностей для отсрочки.

Минцифры подготовило изменения правил предоставления отсрочки от призыва в армию для IT-специалистов. Проект постановления опубликован на портале проектов НПА.

По новым правилам получить отсрочку смогут айтишники, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях, даже если они на момент формирования списков Минцифры не получили диплом о высшем образовании. Но документ понадобится для призывной комиссии.

«Например, если обучение закончилось в январе, а диплом выдадут только в феврале, можно будет попасть в списки на отсрочку в весенний призыв», — уточняет ведомство.

Также добавили новые специальности в перечень для получения отсрочки: магистратура по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», бакалавриат по направлению «Ядерная физика и технологии» и другие.

Эти изменения не затронут осенний призыв-2025.

Что еще изменится: